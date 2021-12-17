Происшествия
Продавец магазина в Симферопольском районе два месяца крал из кассы
Директор продуктового магазина в селе Красная Зорька Симферопольского района сообщил в полицию, что кассир два месяца крал из кассы.
Сумма ущерба – 35 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленником оказался 22-летний парень.
«Молодой человек пояснил, что, продавая товар, не всегда распечатывал покупателям чек, а после их ухода – «аннулировал» чеки, и данная сумма не отражалась в отчете продаж в течение смены. Таким образом, он присваивал деньги из кассы небольшими суммами для того, чтобы потратить на собственные нужды», — говорится в сообщении.
Злоумышленник возместил ущерб работодателю.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему грозит лишение свободы до двух лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе мужчина рассматривал в ломбарде золотую цепочку и убежал вместе с ней. Похититель – 62-летний житель крымской столицы, попросил сотрудника ломбарда показать ему золотую цепочку стоимостью около 34 тысяч рублей.
В Ялте пытались изнасиловать младшеклассника. В Ялте мужчина заманил 8-летнего ребенка в заброшенное здание и пытался изнасиловать.
Рецидивист украл из спальни крымчанки 90 тысяч рублей и кольцо. В отделение полиции обратилась жительница Симферополя, которая сообщила о том, что из ее спального гарнитура пропали 90 тысяч рублей и женское кольцо из медицинского сплава.
Житель Симферополя угнал и продал автомобиль уволившего его работодателя. Симферополец после увольнения угнал автомобиль своего работодателя и продал его вчетверо дешевле реальной стоимости.
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший
Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.
Какой сегодня праздник 17 декабря фото
Сегодня, 17 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Интерпол пока не стал объявлять Поклонскую в международный розыск
Посла РФ в Кабо-Верде, бывшего депутата Госдумы и прокурора Крыма Наталью Поклонскую пока не будут объявлять в международный розыск, потому что украинское бюро Интерпола считает соответствующий запрос в свой адрес неправомерным.
В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто
Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.
14 декабря
В Севастополе будут судить госрегистраторов и нотариусов за «незаконное оформление земли»
Силами ФСБ пресечена незаконная передача более ста пятидесяти земельных участков общей стоимостью более 300 млн рублей.