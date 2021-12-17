Продавец магазина в Симферопольском районе два месяца крал из кассы

Директор продуктового магазина в селе Красная Зорька Симферопольского района сообщил в полицию, что кассир два месяца крал из кассы.

Сумма ущерба – 35 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленником оказался 22-летний парень.

«Молодой человек пояснил, что, продавая товар, не всегда распечатывал покупателям чек, а после их ухода – «аннулировал» чеки, и данная сумма не отражалась в отчете продаж в течение смены. Таким образом, он присваивал деньги из кассы небольшими суммами для того, чтобы потратить на собственные нужды», — говорится в сообщении.

Злоумышленник возместил ущерб работодателю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему грозит лишение свободы до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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