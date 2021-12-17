Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +2
море +12

Происшествия

Продавец магазина в Симферопольском районе два месяца крал из кассы

Директор продуктового магазина в селе Красная Зорька Симферопольского района сообщил в полицию, что кассир два месяца крал из кассы.

Сумма ущерба – 35 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленником оказался 22-летний парень.

«Молодой человек пояснил, что, продавая товар, не всегда распечатывал покупателям чек, а после их ухода – «аннулировал» чеки, и данная сумма не отражалась в отчете продаж в течение смены. Таким образом, он присваивал деньги из кассы небольшими суммами для того, чтобы потратить на собственные нужды», — говорится в сообщении.

Злоумышленник возместил ущерб работодателю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему грозит лишение свободы до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе мужчина рассматривал в ломбарде золотую цепочку и убежал вместе с ней. Похититель – 62-летний житель крымской столицы, попросил сотрудника ломбарда показать ему золотую цепочку стоимостью около 34 тысяч рублей.

В Ялте пытались изнасиловать младшеклассника. В Ялте мужчина заманил 8-летнего ребенка в заброшенное здание и пытался изнасиловать.

Рецидивист украл из спальни крымчанки 90 тысяч рублей и кольцо. В отделение полиции обратилась жительница Симферополя, которая сообщила о том, что из ее спального гарнитура пропали 90 тысяч рублей и женское кольцо из медицинского сплава.

Житель Симферополя угнал и продал автомобиль уволившего его работодателя. Симферополец после увольнения угнал автомобиль своего работодателя и продал его вчетверо дешевле реальной стоимости.

Коронавирус в Крыму
В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший

В Крыму от коронавируса умирает каждый девятый заболевший

Количество новых заражений - 201, умерших - 25. Летальность - 12%, в Европе - 0.2%.

Общество
Какой сегодня праздник 17 декабря

Какой сегодня праздник 17 декабря фото

Сегодня, 17 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Интерпол пока не стал объявлять Поклонскую в международный розыск

Интерпол пока не стал объявлять Поклонскую в международный розыск

Посла РФ в Кабо-Верде, бывшего депутата Госдумы и прокурора Крыма Наталью Поклонскую пока не будут объявлять в международный розыск, потому что украинское бюро Интерпола считает соответствующий запрос в свой адрес неправомерным.

Власть
В Севастополе будут судить госрегистраторов и нотариусов за «незаконное оформление земли»

В Севастополе будут судить госрегистраторов и нотариусов за «незаконное оформление земли»

Силами ФСБ пресечена незаконная передача более ста пятидесяти земельных участков общей стоимостью более 300 млн рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации