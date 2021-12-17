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Власть

Повышение цен на проезд в Крыму: чего ждать

15:59 пятница, 17 декабря 2021
Повышение цен на проезд в Крыму: чего ждать

фото © sev.life

Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте должно коррелироваться с качеством предоставляемых перевозчиками услуг, поэтому единого тарифа для всех районов Республики Крым быть не должно.

Такую точку зрения перед началом обсуждения вопроса о повышении тарифов на перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам высказал председатель общественного совета при министерстве транспорта РК Владислав Антонов.

Инициатором повышения стоимости проезда выступила Ассоциация автомобильных перевозчиков Крыма, пояснил собеседник.

Причиной этого стало значительное увеличение расходов. И хотя Общественный совет при минтрансе РК поддержал эту инициативу, моя личная позиция заключается в том, что поднятие тарифа не должно быть одинаковым для всех, подчеркнул он.

«Обновление подвижного состава произошло только в части населенных пунктов республики, например в Ялте и Симферополе. Здесь можно говорить об улучшении качества предоставляемых услуг для пассажиров и увеличении стоимости проезда. Но есть и муниципалитеты, где работает старый подвижной состав. На каком основании там будут подняты тарифы?», - объяснил свою позицию Антонов.

В последнем случае нельзя говорить о каком-то глобальном увеличении расходов, подчеркнул он.

По мнению собеседника, обсуждение поднятия стоимости будет очень жестким. При этом главное слово должен сказать Государственный комитет по ценам и тарифам РК (Госкомцен).

«Могу сказать, что единого тарифа для всей Республики Крым не будет», - продолжил Антонов.

Он пояснил, что каждый перевозчик должен подать в Госкомцен экономическое обоснование предложенного размера тарифов. То есть доказать и обосновать повышение стоимости проезда. При этом обоснование предоставляется не только отдельно по каждому перевозчику, но даже по каждому маршруту.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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