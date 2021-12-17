Пассажир поезда «Кисловодск-Симферополь» устроил дебош и сорвал стоп-кран

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19-летний житель Ставрополья устроил дебош в вагоне поезда «Кисловодск-Симферополь», сорвал стоп-кран и «погостил» в отделении Краснодарского МВД.

Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Пьяный пассажир не скупился на нецензурную лексику, проявлял агрессию к поездной бригаде и окружающим, а затем пробрался в тамбур и сорвал стоп-кран.

На место быстро приехали оперативники и задержали дебошира. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Так как молодой человек не оказывал сопротивления и не был ранее судим, он «отделался» подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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