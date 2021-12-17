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Власть

Очередному музыканту из РФ запретили въезд в Украину из-за Крыма

18:54 пятница, 17 декабря 2021

Украинские пограничники не пустили в страну гитариста поп-рок группы, гражданина России Александра Ильчука из-за его выступлений в Крыму.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в пятницу. По данным ведомства, музыкант прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Стамбула.

«При оформлении и проведении необходимых мероприятий контроля пограничники установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали, проводимые на полуострове в разные годы. За нарушение норм украинского законодательства пограничники не пропустили иностранца, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года», – говорится в сообщении.

Фамилия музыканта в сообщении не указывается, но украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что речь идет о гитаристе «Города 312» Александре Ильчуке. В Украину он направлялся, чтобы поучаствовать в творческом проекте. На запрет украинских пограничников Ильчук отреагировал с иронией.

«Ну все, остались без хорошей музыки», – сказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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