Власть
Очередному музыканту из РФ запретили въезд в Украину из-за Крыма
Украинские пограничники не пустили в страну гитариста поп-рок группы, гражданина России Александра Ильчука из-за его выступлений в Крыму.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в пятницу. По данным ведомства, музыкант прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Стамбула.
«При оформлении и проведении необходимых мероприятий контроля пограничники установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали, проводимые на полуострове в разные годы. За нарушение норм украинского законодательства пограничники не пропустили иностранца, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года», – говорится в сообщении.
Фамилия музыканта в сообщении не указывается, но украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что речь идет о гитаристе «Города 312» Александре Ильчуке. В Украину он направлялся, чтобы поучаствовать в творческом проекте. На запрет украинских пограничников Ильчук отреагировал с иронией.
«Ну все, остались без хорошей музыки», – сказал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Суд досрочно прекратил полномочия главы курортного поселка в Крыму. Бахчисарайский районный суд досрочно прекратил полномочия главы администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Ольги Твердовой.
В Сакском районе полицейские вернули похищенный питбайк владельцу. В отделение полиции обратился житель одного из сел района, который рассказал о краже питбайка стоимостью свыше 50 тысяч рублей.
Российские силовики учатся искать взрывчатку на Крымском мосту. Росгвардия и ведомственная охрана минтранса России провели на Крымском мосту тренировку по поиску взрывчатых веществ у пассажиров.
Суд отправил крымчанина на обязательные работы за повторное пьяное вождение. Первомайский районный суд признал местного жителя виновным в повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде.
В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы
На охраняемую территорию якобы проник уроженец Днепра с букетом цветов. Мужчину обнаружили, передали полиции и выставили с полуострова.
В Крыму запретили гуляния у новогодней елки
Власти Крыма запретили проведение массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ЕС продлил экономические санкции против России
Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на председателя Евросовета Шарля Мишеля.
В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто
Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.
14 декабря
Интерпол пока не стал объявлять Поклонскую в международный розыск
Посла РФ в Кабо-Верде, бывшего депутата Госдумы и прокурора Крыма Наталью Поклонскую пока не будут объявлять в международный розыск, потому что украинское бюро Интерпола считает соответствующий запрос в свой адрес неправомерным.