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Власть

Обнаруженный в Севастополе бункер приостановил ремонт улицы

Объект обследуют и решат, не навредят ли ему работы поблизости.

В Севастополе решили частично приостановить ремонтные работы на улице Адмирала Владимирского в связи с найденным под землей фортификационным сооружением периода Второй мировой войны.

Специалисты обследуют бункер, решат, не навредят ли ему работы поблизости, в том числе подпорная стена, которую предстоит установить. Есть вероятность корректировки проекта реконструкции дороги, передает «Первый Севастопольский».

Всего в бункере вскрыли три помещения, найдены вещи севастопольцев, живших в городе во время войны. Выяснилось, что силовые кабели протянуты на расположенную рядом 11-ю береговую батарею.

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