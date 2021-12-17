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Обнаруженный в Севастополе бункер приостановил ремонт улицы
Объект обследуют и решат, не навредят ли ему работы поблизости.
В Севастополе решили частично приостановить ремонтные работы на улице Адмирала Владимирского в связи с найденным под землей фортификационным сооружением периода Второй мировой войны.
Специалисты обследуют бункер, решат, не навредят ли ему работы поблизости, в том числе подпорная стена, которую предстоит установить. Есть вероятность корректировки проекта реконструкции дороги, передает «Первый Севастопольский».
Всего в бункере вскрыли три помещения, найдены вещи севастопольцев, живших в городе во время войны. Выяснилось, что силовые кабели протянуты на расположенную рядом 11-ю береговую батарею.
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