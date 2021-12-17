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Общество

Непогода разгуляется в Крыму: эпицентр придется на Симферополь

13:53 пятница, 17 декабря 2021
Непогода разгуляется в Крыму: эпицентр придется на Симферополь

фото © ria.ru

Сильный дождь со снегом обрушится на Симферополь в пятницу после обеда, объявлено очередное штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 17 декабря в Симферополе ожидаются очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС предупреждают, что при ухудшении погоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, море, внутренние водоемы, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.

При нахождении на улице не рекомендуется стоять под деревьями и рекламными щитами или парковать под ними автотранспорт. Как сообщалось, ранее штормовое предупреждение было объявлено на весь Крым.

Синоптики предупреждали, что в пятницу и в ночь на субботу на полуострове прогнозируются очень сильные дожди с мокрым снегом и порывистым ветром.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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