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Непогода разгуляется в Крыму: эпицентр придется на Симферополь
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Сильный дождь со снегом обрушится на Симферополь в пятницу после обеда, объявлено очередное штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 17 декабря в Симферополе ожидаются очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег», – говорится в сообщении ведомства.
В МЧС предупреждают, что при ухудшении погоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, море, внутренние водоемы, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.
При нахождении на улице не рекомендуется стоять под деревьями и рекламными щитами или парковать под ними автотранспорт. Как сообщалось, ранее штормовое предупреждение было объявлено на весь Крым.
Синоптики предупреждали, что в пятницу и в ночь на субботу на полуострове прогнозируются очень сильные дожди с мокрым снегом и порывистым ветром.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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