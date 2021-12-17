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Новый год в Крыму

На набережной Ялты откроется бесплатный каток

10:22 пятница, 17 декабря 2021
Ялта

Праздничный городок открылся на набережной Ялты в преддверии Нового года.

Как уточнила глава местной администрации Янина Павленко, разместился он в районе главной елки города.

«В праздничном городке – экран для трансляции новогодних фильмов, шатры с пуфами, фуд-зона и небольшой каток – 550 квадратов зимнего счастья», – отметила она.

По словам Павленко, со своими коньками катание на нем будет бесплатным, но предполагается и аренда. «Планируем оставить каток до конца зимы», – добавила она.

Градоначальница также обратила внимание, что на территории муниципального образования открылись праздничные ярмарки, самая масштабная из которых развернулась на площади Советской, а также елочные базары. «Все деревья привозные, из Пензенской области», – сообщила Павленко и поблагодарила владельцев и руководителей объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, которые принимают участие в конкурсе на лучшее оформление витрины, «создавая в любимой Ялте праздничное настроение».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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