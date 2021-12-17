Новый год в Крыму
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На набережной Ялты откроется бесплатный каток
Праздничный городок открылся на набережной Ялты в преддверии Нового года.
Как уточнила глава местной администрации Янина Павленко, разместился он в районе главной елки города.
«В праздничном городке – экран для трансляции новогодних фильмов, шатры с пуфами, фуд-зона и небольшой каток – 550 квадратов зимнего счастья», – отметила она.
По словам Павленко, со своими коньками катание на нем будет бесплатным, но предполагается и аренда. «Планируем оставить каток до конца зимы», – добавила она.
Градоначальница также обратила внимание, что на территории муниципального образования открылись праздничные ярмарки, самая масштабная из которых развернулась на площади Советской, а также елочные базары. «Все деревья привозные, из Пензенской области», – сообщила Павленко и поблагодарила владельцев и руководителей объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, которые принимают участие в конкурсе на лучшее оформление витрины, «создавая в любимой Ялте праздничное настроение».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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