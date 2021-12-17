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Власть

Крыму пообещали дать 115 новых автобусов

12:06 пятница, 17 декабря 2021
Крыму пообещали дать 115 новых автобусов

фото © Российская газета

Согласно Распоряжениям Главы РК, опубликованным на официальном портале правительства, для Крыма закупят 115 новых автобусов марок КАВЗ и ПАЗ.

Заказчиком выступает ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Поставщиком определено ООО «Сервис К». До 30 декабря текущего года будет поставлено 52 автобуса марки КАВЗ (цена контракта 396, 5 млн рублей) и 20 автобусов марки ПАЗ стоимостью 110, 7 млн рублей.

До 1 июня 2022 года будет поставлено еще 43 автобуса марки КАВЗ стоимостью 283, 8 млн рублей.

Автобусы КАВЗ предназначены в основном для междугородних перевозок.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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