Власть
Крыму пообещали дать 115 новых автобусов
фото © Российская газета
Согласно Распоряжениям Главы РК, опубликованным на официальном портале правительства, для Крыма закупят 115 новых автобусов марок КАВЗ и ПАЗ.
Заказчиком выступает ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
Поставщиком определено ООО «Сервис К». До 30 декабря текущего года будет поставлено 52 автобуса марки КАВЗ (цена контракта 396, 5 млн рублей) и 20 автобусов марки ПАЗ стоимостью 110, 7 млн рублей.
До 1 июня 2022 года будет поставлено еще 43 автобуса марки КАВЗ стоимостью 283, 8 млн рублей.
Автобусы КАВЗ предназначены в основном для междугородних перевозок.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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