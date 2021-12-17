Крымчанка ворвалась с пистолетом в магазин в Феодосии

В Феодосии правоохранители задержали 42-летнюю крымчанку, которая с пистолетом ворвалась в магазин и требовала деньги у персонала.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны прибыл к месту происшествия по сигналу тревожной кнопки.

Как выяснилось, конфликт спровоцировала бывшая сотрудница торговой точки, которая находилась под «градусом».

«Уволенная за систематические прогулы продавщица в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожая персоналу магазина похожим на пистолет Макарова предметом, требовала у них якобы положенные ей за работу деньги. Стражи правопорядка обезоружили и задержали агрессивно настроенную женщину», - рассказали в ведомстве.

Позже оказалось, что изъятый предмет является пневматическим пистолетом.

Женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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