Происшествия
Крымчанка ворвалась с пистолетом в магазин в Феодосии
В Феодосии правоохранители задержали 42-летнюю крымчанку, которая с пистолетом ворвалась в магазин и требовала деньги у персонала.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны прибыл к месту происшествия по сигналу тревожной кнопки.
Как выяснилось, конфликт спровоцировала бывшая сотрудница торговой точки, которая находилась под «градусом».
«Уволенная за систематические прогулы продавщица в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожая персоналу магазина похожим на пистолет Макарова предметом, требовала у них якобы положенные ей за работу деньги. Стражи правопорядка обезоружили и задержали агрессивно настроенную женщину», - рассказали в ведомстве.
Позже оказалось, что изъятый предмет является пневматическим пистолетом.
Женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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