Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С выздоровлением выписаны 118 пациентов. Умерли трое в возрасте от шестидесяти четырех до семидесяти девяти лет.

Напомним, накануне от осложнений, связанных COVID, погибли пятеро, заболели еще 125 человек. Суточный антирекорд – 358 зараженных – фиксировался 9 ноября. После показатели распространения инфекции в регионе стали снижаться.

Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 51 673 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса. Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона». На полуострове еще не выявляли случаев заболевания новым штаммом коронавируса, но все необходимое для борьбы с ним якобы уже есть.

Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды. Раньше для неофициально переболевших документ о перенесенном COVID-19 был недоступен.

Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека. Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.