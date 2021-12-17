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Власть

Кинотеатр «Украина» вновь начал работать в Севастополе

Культурный объект будет функционировать в обновленном формате.

Для жителей и гостей Севастополя сегодня открыли кинотеатр «Украину», начавший работать еще в 1955 году, сообщили организаторы из музея героической обороны и освобождения города.

В кинотеатре, который будет функционировать в обновленном формате, планируют показывать известные кинокартины: советскую классику, фильмы-победители разных кинофестивалей, которые предоставили дружественные кинокомпании, передают «Вести Крым».

Первый показ в обновленном кинотеатре начался в 19:00 – это кинокартина «Человек амфибия».

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