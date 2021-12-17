Кинотеатр «Украина» вновь начал работать в Севастополе

Культурный объект будет функционировать в обновленном формате.

Для жителей и гостей Севастополя сегодня открыли кинотеатр «Украину», начавший работать еще в 1955 году, сообщили организаторы из музея героической обороны и освобождения города.

В кинотеатре, который будет функционировать в обновленном формате, планируют показывать известные кинокартины: советскую классику, фильмы-победители разных кинофестивалей, которые предоставили дружественные кинокомпании, передают «Вести Крым».

Первый показ в обновленном кинотеатре начался в 19:00 – это кинокартина «Человек амфибия».

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Здания Херсонеса спасут от «опасных явлений» за 9 млн рублей. В частности, ремонт запланирован в здании, отремонтированном несколько лет назад в рамках ФЦП.

В Крыму снимают кино с Безруковым. В Крыму снимают сериал с российским актером Сергеем Безруковым.

В российской комедии неудачно пошутили про Алушту. В одной из русских комедий герои сериала неудачно пошутили про отдых в Алуште.

В Херсонесе сняли фильм «Искусство быть женщиной». В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» представлена первая серия многосерийного фильма о жизни и быте херсонеситов в античное и византийское время «Искусство быть женщиной».