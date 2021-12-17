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Какой сегодня праздник 17 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 17 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ (День РВСН)
Фото iz.ru
Ежегодно 17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения, установленный Указом Президента России № 549 от 31 мая 2006 года.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид Вооруженных Сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.
В 1997 году произошло объединение Ракетных войск стратегического назначения, Военно-космических сил, войск ракетно-космической обороны Войск Противовоздушной обороны ВС РФ в единый вид ВС РФ — Ракетные войска стратегического назначения.
День памяти святой великомученицы Варвары
17 декабря православный мир отмечает день памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году в царствование императора Максимиана.
Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью одного знатного и богатого человека — Диоскора. Он был упорным язычником и тщательно оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единого неизвестного Бога. Ее светлый ум не мог признать могущество языческих богов. Варвара не хотела и думать о замужестве, хотя ее отец сильно желал выдать свою дочь замуж. Думая, что причиной подобного отвращения является ее одиночество, он позволил ей выходить, куда она пожелает.
Так святая Варвара познакомилась с христианами, раскрывшими ей тайны божественного учения Иисуса Христа. Сердце ее, давно искавшее истины, с радостью приняло благую весть о спасении рода человеческого, и вскоре девушка стала христианкой. Узнав об этом, Диоскор предал дочь свою в руки мучителей.
Варварин день (Варварины морозы)
По народному календарю 17 декабря (по старому стилю 4 декабря) отмечаются Варварины морозы — народный праздник в честь святой Варвары Илиопольской, что жила в конце 3 - начале 4 веков. Согласно преданию, Варвара была за свою красоту заточена отцом в башне, и, наблюдая из окна башни за окружающим миром, самостоятельно пришла к выводу о едином Боге, создавшем все сущее.
Также сегодня, 17 декабря, отмечают такие праздники:
- День сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ
- День белорусского кино
- День работника государственной исполнительной службы Украины
- Праздник утренних иллюзий
- Праздник выкаблучников
- День ванных флотилий
- Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости
- День кленового сиропа (National Maple Syrup Day) в США
- День братьев Райт в США
- День святого Лазаря на Кубе
- Национальный день Бутана
- Панамериканский день авиации (Pan American Aviation Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Юлиания, Серафим, Геннадий, Варвара.
Что происходило 17 декабря в прошлые годы
1538 - Папа Римский Павел III отлучил от церкви английского короля Генриха VIII.
1777 - Франция признала независимость английских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки).
1790 - в Мексике нашли камень с календарем ацтеков.
1897 - на Харьковском паровозостроительном заводе построили первый украинский паровоз.
1903 - Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете, тяжелее воздуха, сконструированном им вместе со своим братом Уилбуром. Полет длился 12 секунд.
1917 - Украинская Центральная Рада получила правительственную телеграмму из Петрограда от Совета Народных Комиссаров, в котором отмечалось, что правительство советской России «признает Украинскую Народную Республику, ее право совершенно отделиться от России ... тотчас же, без ограничения и безусловно ».
1917 - начал работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который поддержал Украинскую Центральную Раду.
1926 - проведена первая всесоюзная перепись населения.
1962 - состоялось первое выступление Beatles на телевидениина канале Granada TV они исполнили песню Love Me Do.
1986 - в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществлено одновременную пересадку сердца, печени и легких.
1989 - на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала «Симпсоны».
1992 - депутаты Федерального собрания Чехословакии приняли постановление о прекращении с 1 января 1993 существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образования государств-наследниц: Чехии и Словакии.
1996 - в столице Перу Лиме члены ливанского Революционного движения Тупак Амару захватили в заложники 490 высокопоставленных гостей посла Японии и угрожали их убить. Только через 5 месяцев полиция освободила заложников и уничтожила террористов.
1998 - США и их европейский союзник Великобритания нанесли авиационные удары по Ираку в связи с его отказом сотрудничать со специальной комиссией ООН по вопросу контроля над иракским вооружением.
2008 - Журнал «Time» объявил избранного президента США Б. Обама «Человеком 2008 года».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 декабря. Какие праздники будут завтра?
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