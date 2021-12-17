ЮНЕСКО внесла крымскотатарский орнамент в список культурного наследия человечества

ЮНЕСКО внесла крымскотатарский орнамент «Орьнек» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ЮНЕСКО отметили, что «Орьнек» – система символов и их значений, которая в настоящее время используется в вышивке, ткачестве, гончарном деле, гравировке, ювелирных изделиях, резьбе по дереву, росписи по стеклу и стенам.

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