Общество
ЮНЕСКО внесла крымскотатарский орнамент в список культурного наследия человечества
ЮНЕСКО внесла крымскотатарский орнамент «Орьнек» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
В ЮНЕСКО отметили, что «Орьнек» – система символов и их значений, которая в настоящее время используется в вышивке, ткачестве, гончарном деле, гравировке, ювелирных изделиях, резьбе по дереву, росписи по стеклу и стенам.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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