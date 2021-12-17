Интерпол пока не стал объявлять Поклонскую в международный розыск

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Посла РФ в Кабо-Верде, бывшего депутата Госдумы и прокурора Крыма Наталью Поклонскую пока не будут объявлять в международный розыск, потому что украинское бюро Интерпола считает соответствующий запрос в свой адрес неправомерным.

По информации украинской генпрокуратуры, орган досудебного расследования принимал меры по объявлению Поклонской в международный розыск, однако рабочий аппарат бюро Интерпола МВД Украины ему отказал, сославшись на третью статью своего устава, запрещающую преследование в связи с политическими, военными, религиозными или расовыми мотивами, передает РБК.

Ранее суд в Киеве удовлетворил ходатайство генпрокуратуры Украины о задержании бывшего прокурора Крыма Наталья Поклонской, которую в октябре этого года назначили послом РФ в африканской республике Кабо-Верде.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у ведомства есть возможность испортить жизнь Поклонской на новом рабочем месте. В ответ на это в МИД РФ заверили, что чиновница имеет дипломатический иммунитет, поэтому ей не грозят никакие посягательства.

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