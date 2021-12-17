ЕС продлил экономические санкции против России

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Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на председателя Евросовета Шарля Мишеля.

«Лидеры стран ЕС единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России», – написал он в твиттере.

Шарль Мишель добавил, что лидеры ЕС призывают Россию «выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений». По его словам, «если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, ее ждут массированные последствия и ей предстоит заплатить за это высочайшую цену».

Ранее лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами», – отметили в организации.

Также лидеры стран ЕС заявили о важности быстрого претворения в жизнь санкций в отношении Беларуси и выразили готовность принять новые ограничительные меры при необходимости.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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