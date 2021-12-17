Экс-министр здравоохранения Крыма настойчиво хочет потратить 78 млн казенных рублей

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Экс-министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов очень настойчиво хочет потратить 78 млн казенных рублей.

В ноябре прошлого года госкомитет конкурентной политики Крыма объявил конкурс на оказание услуг по созданию единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов. Реальным заказчиком разработки программного комплекса было бюджетное учреждение РК «Центр крови». Объявленная цена контракта – 77 млн 877 тыс руб. 7 декабря 2020 конкурсная комиссия констатировала: по окончании срока документов не было подано ни одной заявки.

В ноябре этого года «Центр крови» повторил попытку разработки собственной базы данных крови, цена вопроса перевалила за 78 млн рублей.

Конкурсную документацию, включающую техническое задание, утвердил главный врач «Центра крови» Игорь Чемоданов, Он в течение года занимал пост министра здравоохранения Крыма, и 30 сентября прошлого года был уволен, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, из-за «большого количество жалоб в связи с отказами в госпитализации больных, что является в чистом виде недоработкой должностных лиц». Тем не менее, ему обеспечили новую должность.

В состав конкурсной документации входит отдельный документ «Обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В нем обосновывается, в частности, необходимость использования в работе Microsoft Windows Server Standard 2016.

Но это не самое интересной в данной закупке. Дело в том, что в РФ существует Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), Существует и единая информационная база данных Службы крови ФМБА России. В 2014 году она охватывала 82 субъекта РФ и содержала свыше 5 миллионов регистровых записей.

Интересно, что в 2015 году были проведены антикоррупционные экспертно-аналитические мероприятия в части оценки коррупционных рисков при заключении государственных контрактов на сопровождение и поддержку информационной базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов.

С тех пор, судя по сайту госзакупок, многие региональные учреждения, связанные с донорской кровью, обновляли программные возможности доступа к федеральной базе. Например, Каневская райбольница купила услуги по расширению текущего сегмента единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови – за 497 тыс руб, Новопокровская райбольница заплатила за эти же услуги 499 тыс руб (обе находятся в Краснодарском крае).

Больница №15 Санкт-Петербурга отдала за дополнительное оборудование для системы защиты информации в целях расширения существующего сегмента Единой информационной базы 889 тыс руб. Собственную базу никто разрабатывать не пытается.

Были варианты, когда кроме программы закупали компьютеры. Но это – программное обеспечение вместе с оборудованием. А «железо» ГКУ РК «Крымздрав» купил заранее, вместе с программой и доступом к существующей базе: закупка «Поставка компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для развития единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, а также программно-технических средств защиты указанной базы данных» была объявлена 4 февраля 2020 года. В итоге было потрачено 58 млн 295 тыс рублей.

Интересная деталь: «Крымздрав» – структурное подразделение Министерства здравоохранения Крыма, которое в тот момент возглавлял Игорь Чемоданов.

И вот сегодняшняя новость. Чемоданову опять – в третий раз – не удалось потратить 78 млн руб. Опять не нашлось желающих за столь хорошие деньги рискнуть продать доступ к существующей федеральной базе данных.

В тексте использованы материалы: Новый день

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