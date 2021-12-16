За год на пешеходных переходах Севастополя сбили почти сотню человек

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К декабрю 2021 года в Севастополе зафиксирован 191 наезд на пешеходов, в результате чего пострадало 188 и погибло 7 человек.

Такую неутешительную статистику сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Пешеходные переходы, хотя и существенно снижают риск попасть под машину, абсолютной гарантией безопасности тоже не являются. С начала года на пешеходных переходах в 95 ДТП погибло три человека, еще 95 получили различные травмы.

Основная часть вины за смертельные и травмирующие ДТП по-прежнему лежит на водителях. Несоблюдение ими ПДД стало причиной попадания в больницы 137 пешеходов и смерти двоих человек.

Пешеходы тоже нарушают правила дорожного движения, хотя и значительно реже: к декабрю 2021 года по вине пешеходов погибло пять человек, а 52 получили разного рода травмы. ГИБДД напоминает, что для пешеходов тоже есть правила перехода дорожной части, нарушение которых влечет за собой административный штраф в 500 рублей.

Самой уязвимой категорией участников дорожного движения остаются дети. С участием несовершеннолетних зафиксировано 56 аварий, одна из которых закончилась смертью пешехода, а 54 человека были травмированы. Последний такой случай имел место 24 ноября – как было зафиксировано камерами видеонаблюдения, мальчик восьми лет, перебегая дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу в районе ПОР-Колобова, попал под колеса проезжающего «БМВ».

В очередной раз ГИБДД города-героя подчеркивает, что водитель вблизи пешеходного перехода обязан уступить дорогу вступившим на проезжую часть и тем более переходящим дорогу пешеходам. Со своей стороны, пешеходы прежде чем отважиться на пересечение проезжей части, обязаны осмотреться, убедиться в отсутствии угроз и безопасности перехода. В темное время суток необходимо иметь на себе световозвращающие элементы, чтобы стать заметнее.

В ГИБДД Севастополя подтвердили, что число дорожно-транспортных происшествий год от года не снижается. Среди основных причин такой динамики – общий рост населения Севастополя и увеличение туристического потока, а также связанное с этими факторами увеличение интенсивности дорожного движения и количества транспортных средств.

В тексте использованы материалы: Форпост

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