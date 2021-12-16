Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +8
море +13

Происшествия

За год на пешеходных переходах Севастополя сбили почти сотню человек

За год на пешеходных переходах Севастополя сбили почти сотню человек

фото © Форпост

К декабрю 2021 года в Севастополе зафиксирован 191 наезд на пешеходов, в результате чего пострадало 188 и погибло 7 человек.

Такую неутешительную статистику сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Пешеходные переходы, хотя и существенно снижают риск попасть под машину, абсолютной гарантией безопасности тоже не являются. С начала года на пешеходных переходах в 95 ДТП погибло три человека, еще 95 получили различные травмы.

Основная часть вины за смертельные и травмирующие ДТП по-прежнему лежит на водителях. Несоблюдение ими ПДД стало причиной попадания в больницы 137 пешеходов и смерти двоих человек.

Пешеходы тоже нарушают правила дорожного движения, хотя и значительно реже: к декабрю 2021 года по вине пешеходов погибло пять человек, а 52 получили разного рода травмы. ГИБДД напоминает, что для пешеходов тоже есть правила перехода дорожной части, нарушение которых влечет за собой административный штраф в 500 рублей.

Самой уязвимой категорией участников дорожного движения остаются дети. С участием несовершеннолетних зафиксировано 56 аварий, одна из которых закончилась смертью пешехода, а 54 человека были травмированы. Последний такой случай имел место 24 ноября – как было зафиксировано камерами видеонаблюдения, мальчик восьми лет, перебегая дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу в районе ПОР-Колобова, попал под колеса проезжающего «БМВ».

В очередной раз ГИБДД города-героя подчеркивает, что водитель вблизи пешеходного перехода обязан уступить дорогу вступившим на проезжую часть и тем более переходящим дорогу пешеходам. Со своей стороны, пешеходы прежде чем отважиться на пересечение проезжей части, обязаны осмотреться, убедиться в отсутствии угроз и безопасности перехода. В темное время суток необходимо иметь на себе световозвращающие элементы, чтобы стать заметнее.

В ГИБДД Севастополя подтвердили, что число дорожно-транспортных происшествий год от года не снижается. Среди основных причин такой динамики – общий рост населения Севастополя и увеличение туристического потока, а также связанное с этими факторами увеличение интенсивности дорожного движения и количества транспортных средств.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крымском мосту произошел пожар. Грузовой автомобиль сгорел ночью на Крымском мосту.

В Севастополе при дорожных работах открылись подземелья времен войны. Подземные галереи располагаются в районе 11-й береговой батареи. Речь может идти как о гражданских укрытиях, так и о подземном госпитале.

В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто. Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.

В Алуште на «зебре» сбили ребенка. Десятилетний ребенок получил травмы в результате наезда легкового автомобиля в Алуште.

Происшествия
В Крыму чуть не сгорел санаторий минобороны России

В Крыму чуть не сгорел санаторий минобороны России видео

В Партените произошел пожар в здании санатория «Крым», находящегося в ведении министерства обороны России.

Коронавирус в Крыму
Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

Общество
Какой сегодня праздник 16 декабря

Какой сегодня праздник 16 декабря фото

Сегодня, 16 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
ВС России «сбили» нарушившие воздушное пространство над Крымом самолеты

ВС России «сбили» нарушившие воздушное пространство над Крымом самолеты

В ходе прошедших в Крыму военных учений системы ПВО С-400 «Триумф» «уничтожили» самолеты условного противника, нарушившие воздушное пространство над полуостровом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации