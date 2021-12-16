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Происшествия

Всадник на лошади угодил под иномарку в Крыму: переходил дорогу в тумане

14:27 четверг, 16 декабря 2021

Водитель легкового автомобиля Chrysler сбил всадника на лошади в Белогорском районе Крыма.

Об этом рассказали в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне около 18:00 на трассе «Таврида» в районе поворота на село Русаковка. По предварительной информации, водитель иномарки допустил наезд на всадника, который переходил проезжую часть справа налево.

«Водитель автомобиля Chrysler 300 не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а также не учел метеорологические условия в части видимости и допустил наезд на лошадь, на которой верхом передвигался всадник. Он следовал по проезжей части справа налево. В результате ДТП пострадал всадник», - сообщили в Госавтоинспекции.

Животное, по информации очевидцев, также получило травмы.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно в зимний период, поскольку часто наблюдаются сложные метеорологические условия, туман.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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