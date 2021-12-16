Возле здания администрации Ялты полыхает автомобиль

В Ялте на улице Киевской возле здания городской администрации горит автомобиль.

Фотографию с места происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.

Из-за инцидента на дороге образовалась внушительная пробка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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