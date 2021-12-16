Происшествия
Возле здания администрации Ялты полыхает автомобиль
В Ялте на улице Киевской возле здания городской администрации горит автомобиль.
Фотографию с места происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.
Из-за инцидента на дороге образовалась внушительная пробка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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