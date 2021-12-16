Внимание, штормовое: на Крым надвигается снежная буря

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Очень сильные дожди с мокрым снегом и порывистым ветром прогнозируются в Крыму в пятницу и в ночь на субботу, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 17 декабря и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега. Также усиление северо-западного ветра 15- 20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с», - сообщили в ведомстве.

В связи с прогнозируемой непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Возможны нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, подтопления территорий, возможны затруднения в работе аэропорта.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива», - предупредили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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