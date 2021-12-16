Власти Симферополя пригрозили штрафами за торговлю елками

В Симферополе за незаконную торговлю елками будут наказывать штрафами.

Об этом в эфире местного телевидения заявила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург.

«Уже в субботу было выявлено две точки, составлены протоколы. Сегодня выезжали – тоже выявлены две точки составлены административные материалы. Контроль за этим безусловно ведется», – заявила Кимбург.

Она уточнила, что штраф за незаконную торговлю елками составит от 3 до 5 тысяч рублей.

В Симферополе начинают работу 18 официальных точек, где можно будет приобрести елку.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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