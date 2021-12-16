Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +7
море +13

Власть

Власти Симферополя пригрозили штрафами за торговлю елками

В Симферополе за незаконную торговлю елками будут наказывать штрафами.

Об этом в эфире местного телевидения заявила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург.

«Уже в субботу было выявлено две точки, составлены протоколы. Сегодня выезжали – тоже выявлены две точки составлены административные материалы. Контроль за этим безусловно ведется», – заявила Кимбург.

Она уточнила, что штраф за незаконную торговлю елками составит от 3 до 5 тысяч рублей.

В Симферополе начинают работу 18 официальных точек, где можно будет приобрести елку.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты сделают частично пешеходной ведущую к городской поликлинике улицу. Ялтинская улица имени Пальмиро Тольятти, ведущая к городской поликлинике, станет частично пешеходной.

В Севастополе закрыли два кладбища. В Севастополе для всех видов захоронений закрыли два кладбища. Решение об этом принято на заседании правительства города.

Более 60 процентов школ Крыма нуждаются в капитальном ремонте. Большая часть школ на территории Крыма нуждаются в капитальном ремонте.

Керчь осталась без воды из-за аварии на очистных сооружениях. Из-за аварии на центральном водоводе водоочистной станции с 10:00 Керчь останется без воды.

Коронавирус в Крыму
Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

Общество
Какой сегодня праздник 16 декабря

Какой сегодня праздник 16 декабря фото

Сегодня, 16 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона»

Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона»

На полуострове еще не выявляли случаев заболевания новым штаммом коронавируса, но все необходимое для борьбы с ним якобы уже есть.

Власть
Севастопольские виноградники собираются отдать под застройку

Севастопольские виноградники собираются отдать под застройку

На территории Севастополя более 600 гектаров виноградников собираются застроить. Соответствующая информация содержится в градостроительной концепции комплексного развития города.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации