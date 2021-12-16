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Коронавирус в Крыму

Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона»

08:29 четверг, 16 декабря 2021
Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона»

фото © sputnik.by

На полуострове еще не выявляли случаев заболевания новым штаммом коронавируса, но все необходимое для борьбы с ним якобы уже есть.

Крымская система здравоохранения готова к появлению «омикрона» – новому штамму коронавирусной инфекции, заверил глава регионального Минздрава Константин Скорупский.

Министр признался, что «есть определенная напряженность», так как новый вид COVID-19 еще практически не изучен и никто не может предположить, как будет протекать заболевание у того или иного пациента.

По словам Скорупского, «омикрон» на территории республики еще не выявляли, но медучреждения готовы к этому вызову. В частности, создан достаточный запас препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, в госпиталях имеются специальные инфекционные боксы.

«Будем работать, как работали с другими вирусами», - заявил чиновник в интервью «РИА Новости Крым».

Он призвал крымчан отметить новогодние праздники в узком кругу, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения, а затем выйти на работу в хорошем самочувствии.

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