Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды ● В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID ● В Севастополе студентов за прививки от COVID-19 поощряют деньгами ● Эпидситуация в вузах Крыма и Севастополя: сколько заболевших и привитых ● В Крыму пенсионерам без QR-кода отменят льготный проезд в электричках
Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона»
фото © sputnik.by
На полуострове еще не выявляли случаев заболевания новым штаммом коронавируса, но все необходимое для борьбы с ним якобы уже есть.
Крымская система здравоохранения готова к появлению «омикрона» – новому штамму коронавирусной инфекции, заверил глава регионального Минздрава Константин Скорупский.
Министр признался, что «есть определенная напряженность», так как новый вид COVID-19 еще практически не изучен и никто не может предположить, как будет протекать заболевание у того или иного пациента.
По словам Скорупского, «омикрон» на территории республики еще не выявляли, но медучреждения готовы к этому вызову. В частности, создан достаточный запас препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, в госпиталях имеются специальные инфекционные боксы.
«Будем работать, как работали с другими вирусами», - заявил чиновник в интервью «РИА Новости Крым».
Он призвал крымчан отметить новогодние праздники в узком кругу, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения, а затем выйти на работу в хорошем самочувствии.
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