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Происшествия

В Ялте разграбили уборную одного из самых популярных туристических объектов

16:42 четверг, 16 декабря 2021
Ялта

В Крыму обворовали общественный туалет.

Инцидент произошел в Мисхоре у нижней станции канатной дороги на Ай-Петри.

Уборная была закрыта до начала нового сезона, но охотников за сантехникой не остановила даже железная дверь – ее взломали ломом.

В качестве добычи налетчики унесли 9 унитазов, 4 писсуара, 5 раковин и 2 зеркала, сообщает telegram-канал Mash. Воры выдрали даже все потолочные светильники, но зато оставили 4 писсуара – то ли в машину не влезли, то ли преступники решили не оставить туристов совсем без удобств.

В тексте использованы материалы: Новый день

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