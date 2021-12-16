Происшествия
В Ялте разграбили уборную одного из самых популярных туристических объектов
В Крыму обворовали общественный туалет.
Инцидент произошел в Мисхоре у нижней станции канатной дороги на Ай-Петри.
Уборная была закрыта до начала нового сезона, но охотников за сантехникой не остановила даже железная дверь – ее взломали ломом.
В качестве добычи налетчики унесли 9 унитазов, 4 писсуара, 5 раковин и 2 зеркала, сообщает telegram-канал Mash. Воры выдрали даже все потолочные светильники, но зато оставили 4 писсуара – то ли в машину не влезли, то ли преступники решили не оставить туристов совсем без удобств.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
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Власти Симферополя пригрозили штрафами за торговлю елками. В Симферополе за незаконную торговлю елками будут наказывать штрафами.
Губернатор Севастополя возмутился количеством дач и садов в городе. Михаил Развожаев высказался относительно масштабов площади под садово-дачной застройкой в центральной части города, назвав такое положение дел мешающим развитию Севастополя.
Власти Ялты сделают частично пешеходной ведущую к городской поликлинике улицу. Ялтинская улица имени Пальмиро Тольятти, ведущая к городской поликлинике, станет частично пешеходной.
Крымчане жалуются: новогодние елки из России не пахнут хвоей
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Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.