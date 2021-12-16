В Ялте разграбили уборную одного из самых популярных туристических объектов

В Крыму обворовали общественный туалет.

Инцидент произошел в Мисхоре у нижней станции канатной дороги на Ай-Петри.

Уборная была закрыта до начала нового сезона, но охотников за сантехникой не остановила даже железная дверь – ее взломали ломом.

В качестве добычи налетчики унесли 9 унитазов, 4 писсуара, 5 раковин и 2 зеркала, сообщает telegram-канал Mash. Воры выдрали даже все потолочные светильники, но зато оставили 4 писсуара – то ли в машину не влезли, то ли преступники решили не оставить туристов совсем без удобств.

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Цены на живые елки и сосны в Крыму остались на уровне прошлого года. Елочные базары массово открылись в Симферополе. Цены на новогодние деревья остались на уровне прошлого года.

Власти Симферополя пригрозили штрафами за торговлю елками. В Симферополе за незаконную торговлю елками будут наказывать штрафами.

Губернатор Севастополя возмутился количеством дач и садов в городе. Михаил Развожаев высказался относительно масштабов площади под садово-дачной застройкой в центральной части города, назвав такое положение дел мешающим развитию Севастополя.

Власти Ялты сделают частично пешеходной ведущую к городской поликлинике улицу. Ялтинская улица имени Пальмиро Тольятти, ведущая к городской поликлинике, станет частично пешеходной.