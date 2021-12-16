В Симферополе пообещали спилить 6000 деревьев

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Этой работой администрация города намерена заниматься на протяжении первых двух кварталов 2022 года.

Об этом на совещании о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Симферополь главе Крыма доложил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

«У нас на сегодняшний день под снос – это и аварийные, и поросль, 6 тысяч 845 деревьев. Сформировано билетов уже на 5 669 деревьев. (…) Эту работу мы будем проводить на протяжении первых двух кварталов следующего года», — сообщил Демидов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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