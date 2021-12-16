Власть
В Симферополе пообещали спилить 6000 деревьев
фото © Новости Крыма
Этой работой администрация города намерена заниматься на протяжении первых двух кварталов 2022 года.
Об этом на совещании о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Симферополь главе Крыма доложил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.
«У нас на сегодняшний день под снос – это и аварийные, и поросль, 6 тысяч 845 деревьев. Сформировано билетов уже на 5 669 деревьев. (…) Эту работу мы будем проводить на протяжении первых двух кварталов следующего года», — сообщил Демидов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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