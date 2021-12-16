В Симферополе мужчина рассматривал в ломбарде золотую цепочку и убежал вместе с ней

Похититель – 62-летний житель крымской столицы, попросил сотрудника ломбарда показать ему золотую цепочку стоимостью около 34 тысяч рублей.

Когда же украшение оказалось у него в руках, он с ним сбежал, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«На место, вместе с кинологами, выехали сотрудники полиции. Служебная собака взяла след злоумышленника и указала направление, в котором он скрылся. После этого полицейские по камерам наблюдения отследили его маршрут. Вскоре мужчину задержали», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции выяснили, что золотое украшение злоумышленник продал неизвестному, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Теперь в отношении его возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 4 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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