В Севастополе установили прожиточный минимум на 2022 год

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Власти Севастополя установили на 2022 год величину прожиточного минимума и размер минимального уровня доходов для трудоспособных, пенсионеров и детей, проживающих в регионе.

Соответствующее решение принято на заседании регионального правительства.

По словам директора департамента социальной защиты населения Севастополя Елены Сулягиной, в соответствии с принятым федеральным законом о бюджете, в 2022 году прожиточный минимум в регионе на душу населения составит 12 654 рублей.

Что касается его величины для каждой из основных социально-демографических групп, то эти показатели также приведены в соответствие с общероссийскими.

Так, минимальный доход для трудоспособных граждан в 2022 году составит 13 793 рублей.

По словам Сулягиной, эту сумму определяли исходя из установленной ранее в России величины минимальной оплаты труда (МРОТ).

«МРОТ у нас установлен 13 793, поэтому была задача для трудоспособного населения величину прожиточного минимума установить равную минимальной оплате труда», – сказала Сулягина.

Прожиточный минимум для пенсионеров в 2022 году составит 10 882 рубля, а для детей – 13 332 рубля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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