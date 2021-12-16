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Происшествия

В Севастополе стрела пожарного автоподъемника рухнула на дорогу

В Севастополе стрела пожарного автоподъемника, перекинутая через постройки и проезжую часть, рухнула на дорогу, перекрыв движение.

ЧП с участием спецавтомобиля подтвердили в региональном МВД России.

«Произошло происшествие с участием спецтехники МЧС. На место инцидента направлены сотрудники ДПС, которые в настоящее время осуществляют регулировку движения на данном участке дороги», – сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что информацией и погибших и пострадавших не обладают.

ЧП произошло 16 декабря на улице Шабалина в половине пятого вечера.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях очевидцев видно, что стрела пожарного автоподъемника была переброшена из дворовой территории, где стоял сам автомобиль, через крыши построек первой линии – на улицу.

После падения стрела оказалась прямо на дороге, а люлька на ее конце уперлась в тротуар на противоположной стороне трассы. Движение по обеим полосам дороги оказалось заблокированным. Как пояснили в пресс-службе МЧС по Севастополю, автоподъемник находился на плановых испытаниях, которые проводились с участием привлеченной специализированной организации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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