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Происшествия

В Севастополе горожанин помог задержать пьяного водителя микроавтобуса

Севастопольские полицейские задержали нетрезвого водителя за рулем микроавтобуса Ford Transit.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Как выяснилось, задержать нарушителя помог местный житель, который и заметил подозрительного водителя на кольцевом перекрестке рядом с улицей Тараса Шевченко. Он позвонил в полицию и на сообщение оперативно отреагировали сотрудники дорожно-патрульной службы.

«Спустя несколько минут они задержали автомобиль на улице Маринеско. Водитель 1977 года рождения имел явные признаки опьянения и от медосвидетельствования отказался. Автоинспекторы составили административный материал по части 1 статьи 12. 26, который влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет», - рассказали в ведомстве.

Автомобиль правонарушителя помещен на специализированную стоянку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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