Власть
В Крыму обещают построить «крупную» мукомольную фабрику
Мукомольная фабрика, с объемом выпуска до 150 тыс тонн муки в год, будет построена в восточной части Крымского полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Республики Крым со ссылкой на зампредседателя Совета министров – министра финансов РК Ирину Кивико.
«На заседании совета по улучшению инвестиционного климата утверждены новые проекты. Мукомольная фабрика, с объемом выпуска до 150 тыс тонн муки в год, будет построена в восточной части Крымского полуострова, предполагаемый объем капитальных вложений составит порядка 800 млн рублей», – говорится в сообщении.
По словам вице-премьера, планируемая мощность мельничного комплекса составит до 500 тонн в сутки, среднегодовой объем – до 150 тыс тонн в год готовой продукции экспортного назначения: сортовой муки и сопутствующей продукции размола – отрубей.
Также на заседании инвестсовета рассмотрели проект по строительству крупного торгово-офисного центра в Симферопольском районе на 100 тыс кв. м. Объем инвестиций, по данным пресс-службы минэкономразвития Крыма, составит более 9 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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