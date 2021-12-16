В Крыму начнет курсировать новогодняя электричка

17 декабря в 11:01 по маршруту Симферополь – Евпатория-Курорт отправится Новогодний поезд.

Праздничный состав ЭД4М № 417 со всеми остановками для посадки и высадки пассажиров выполнит два рейса по маршруту.

В новогоднем поезде пассажиров ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, развлекательная программа и подарки.

На борту Новогоднего поезда из Симферополя в Евпаторию отправится группа детей Крымской Республиканской Общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ», в рамках запланированных мероприятий дети с родителями в составе не менее 100 человек проследуют по маршруту туда и обратно.

В дальнейшем, с 18 декабря Новогодний поезд будет курсировать на полигоне ЮППК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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