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Власть

В Крыму начнет курсировать новогодняя электричка

11:45 четверг, 16 декабря 2021

17 декабря в 11:01 по маршруту Симферополь – Евпатория-Курорт отправится Новогодний поезд.

Праздничный состав ЭД4М № 417 со всеми остановками для посадки и высадки пассажиров выполнит два рейса по маршруту.

В новогоднем поезде пассажиров ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, развлекательная программа и подарки.

На борту Новогоднего поезда из Симферополя в Евпаторию отправится группа детей Крымской Республиканской Общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ», в рамках запланированных мероприятий дети с родителями в составе не менее 100 человек проследуют по маршруту туда и обратно.

В дальнейшем, с 18 декабря Новогодний поезд будет курсировать на полигоне ЮППК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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