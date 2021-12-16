В Крыму эвакуировали застрявшую в грязи скорую помощь

Крымским спасателям получило сообщение о том, что около села Великое Сакского района автомобиль скорой медицинской помощи не смог продолжать движение.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управление МЧС России по республике.

На место происшествия оперативно выехала дежурная смена Евпаторийского аварийно-спасательного отряда в составе трех человек. По прибытии было установлено, что карета «скорой помощи» застряла в размытом грунте.

С помощью такелажного оборудования сотрудники МЧС эвакуировали автомобиль на твердое дорожное покрытие.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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