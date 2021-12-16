Происшествия
В Крыму чуть не сгорел санаторий минобороны России
фото © Алексей Мальгавко РИА Новости
В Партените произошел пожар в здании санатория «Крым», находящегося в ведении министерства обороны России.
Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
«Пожар произошел на двух этажах недействующего корпуса. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Подразделения МЧС прибыли на место происшествия и оперативно потушили пожар. Пострадавших нет», – сообщил информированный источник в оперативных службах.
Собеседник агентства уточнил, что руководство учреждения находилось на месте происшествия, к тушению пожара были привлечены подразделения МЧС из Партенита, Алушты и Ялты.
На кадрах, опубликованных очевидцами происшествия, видно, что возгорание произошло в районе 4-5 этажей здания.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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