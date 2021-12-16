Общество
В Крымском университете выбрали самую красивую студентку
фото © КФУ
В Крымском федеральном университете подвели итоги ежегодного конкурса красоты «Мисс КФУ – 2021».
Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Звание самой красивой студентки вуза с отрывом в три балла от ближайшей соперницы получила студентка Таврической академии КФУ Анастасия Лучкина», – сообщили в пресс-службе.
В 2020 году девушка уже участвовала в конкурсе. «Было очень сложно решиться на новые кастинги. Это всегда сомнения, страх, боязнь, но при подготовке к финалу я подумала: «А почему бы и нет?». Сегодня все получилось, и я безумно рада в этом году получить главную корону», – сказала Лучкина.
Первой «Вице-мисс КФУ – 2021» стала студентка Медицинской академии Эльвиза Абдулаева, а звание второй «Вице-мисс КФУ – 2021» получила студентка Медакадемии Лина Ковалева. В конкурсе участвовали 14 студенток из разных структурных подразделений вуза.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Крымском университете выбрали самую красивую студентку фото
В Крымском федеральном университете подвели итоги ежегодного конкурса красоты «Мисс КФУ – 2021».
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