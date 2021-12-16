Общество
В Крым идет зима: на следующей неделе ударят первые серьезные морозы
фото © crimeabest.com
В начале следующей недели холодный арктический воздух принесет в Крым настоящую зиму с морозами и снегом.
Как сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, на полуострове ожидаются минусовые температуры не только ночью, но и в дневное время.
«Холодный арктический воздух принесет серьезное понижение температур. Мы ожидаем морозы и днем, и ночью. В разных районах Крыма будет по-разному и точные расчеты будут сделаны завтра, но зима к нам точно придет уже ко вторнику», - констатировала Любецкая.
По ее словам, с пятницы на полуострове ожидается дождь, переходящий в снег, который пока будет таять. Но уже в начале следующей недели холодный фронтальный раздел принесет снегопад, который из-за понижения температур сформирует снежный покров.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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