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Общество

В Крым идет зима: на следующей неделе ударят первые серьезные морозы

17:42 четверг, 16 декабря 2021
В Крым идет зима: на следующей неделе ударят первые серьезные морозы

фото © crimeabest.com

В начале следующей недели холодный арктический воздух принесет в Крым настоящую зиму с морозами и снегом.

Как сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, на полуострове ожидаются минусовые температуры не только ночью, но и в дневное время.

«Холодный арктический воздух принесет серьезное понижение температур. Мы ожидаем морозы и днем, и ночью. В разных районах Крыма будет по-разному и точные расчеты будут сделаны завтра, но зима к нам точно придет уже ко вторнику», - констатировала Любецкая.

По ее словам, с пятницы на полуострове ожидается дождь, переходящий в снег, который пока будет таять. Но уже в начале следующей недели холодный фронтальный раздел принесет снегопад, который из-за понижения температур сформирует снежный покров.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 17 и 18 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Прогноз погоды в Крыму на среду 15 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 15 декабря.

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Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 декабря.

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