Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +7
море +13

Власть

Украинские военные проводят учения рядом с Крымом

09:27 четверг, 16 декабря 2021

Украинские военные проводят учения рядом с крымским участком границы России.

Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных сил украинских Вооруженных сил.

«На южном направлении проходят учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, которые несут службу на границе с Крымом, – говорится в сообщении. – В этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали начальные задания в тесном взаимодействии».

По легенде учений, украинским военным нужно отбить прорыв «вражеской техники». Командующий объединенными силами Сергей Наев заявил, что участникам учения «было тяжело», но они сработали штатно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Военные развернули автономный полевой лагерь в Крыму. Автономный полевой лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения АПЛ-500 для проведения учений в зимний период развернули на полигоне в Крыму.

Украина закупила 60 квадрокоптеров для наблюдения за Крымом. Госпогранслужба Украины закупила 60 квадрокоптеров для наблюдения за границей.

Натовские самолеты прилетели к Крыму со своим заправщиком. Истребители Су-27 Южного военного округа сопроводили самолет-заправщик и два истребителя Франции, а также два самолета-разведчика США над Черным морем.

Российская военная техника в Крыму двинулась к границе Украины. Большие колонны были замечены очевидцами на трассе Севастополь – Джанкой.

Коронавирус в Крыму
Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 16 декабря

Какой сегодня праздник 16 декабря фото

Сегодня, 16 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID

В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID

В республике были сбои с поставками лекарств для больных ковидом, которые были направлены на амбулаторное лечение.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации