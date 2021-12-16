Власть
Украинские военные проводят учения рядом с Крымом
Украинские военные проводят учения рядом с крымским участком границы России.
Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных сил украинских Вооруженных сил.
«На южном направлении проходят учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, которые несут службу на границе с Крымом, – говорится в сообщении. – В этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали начальные задания в тесном взаимодействии».
По легенде учений, украинским военным нужно отбить прорыв «вражеской техники». Командующий объединенными силами Сергей Наев заявил, что участникам учения «было тяжело», но они сработали штатно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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