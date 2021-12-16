Цены на живые елки и сосны в Крыму остались на уровне прошлого года

Елочные базары массово открылись в Симферополе. Цены на новогодние деревья остались на уровне прошлого года.

«По сравнению с прошлым годом примерно цена осталась на том же уровне. От 500 до 700 рублей за метр в зависимости от качества товара, красоты, формы и высоты», – рассказал предприниматель Абла Исмаилов.

Продажей новогодних елей и сосен он занимается не первый год. По словам предпринимателя, наибольшей популярностью у крымчан традиционно пользуются сосны. В ассортименте у него два вида деревьев: сосна из Башкирии, которую продают по метражу, и крымские наборные сосны с ценой за единицу товара. «Наборные продаются с ценой за единицу изделия и стоят от 700 до 1200 рублей», – добавил Исмаилов.

Его елочный базар включен в список официальных точек продажи новогодних деревьев. Для торговли здесь есть все необходимые документы. Это и карантинные сертификаты, и товарно-транспортные накладные, и договор с близлежащим рынком на участок для реализации сосен. Всего на одной точке, по его словам, на продажу выставляют от 150 до 200 деревьев. Те, что не купят, будут переработаны на удобрения для выращивания овощей и фруктов.

По информации начальника отдела по координации деятельности рынков и нестационарной торговли управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Алексея Ованенко, власти уже начали проводить рейды по выявлению незаконных точек продажи новогодних елей и сосен. «На сегодняшний день почти все елочные базары на территории города выставились. Как показывает практика, зачастую предприниматели начинают работать со второй половины декабря, хотя, в принципе, могут начать реализацию с 1 декабря и работать до 31 декабря, – отметил он. – Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению незаконно размещенных объектов по реализации елочных изделий. На субъектов хозяйствования составляются протоколы о правонарушениях. Для физических лиц штраф составляет до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 15 тысяч, для юридических лиц штрафные санкции до 200 тысяч рублей».

Всего в Симферополе в этом году откроется 18 легальных елочных базаров. Предприниматели обещают работать круглосуточно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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