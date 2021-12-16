Происшествия
Суд отправил крымчанина на обязательные работы за повторное пьяное вождение
Первомайский районный суд признал местного жителя виновным в повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в сентябре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на мопеде Honda в районе улицы 87 Дивизии в поселке Первомайское, где был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы», – говорится в сообщении.
Мужчину сразу же отстранили от управления мопедом. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении он отказался.
«Суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на один год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что мужчина признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ – управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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