Севастополец попался на закладках наркотиков в лесах

Севастопольские полицейские задержали мужчину, который производил и продавал наркотики.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, его задержали с поличным – во время оборудования тайников с наркотиками в лесном массиве.

«(Полицейские) с поличным задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, совершенном в крупном размере, – говорится в сообщении. – Ранее оперативники получили информацию о том, что 37-летний мужчина занимается изготовлением марихуаны и продажей ее с помощью тайниковых закладок. Сотрудники полиции установили, что житель одного из садоводческих товариществ организовал полный цикл изготовления и сбыта наркотиков растительного происхождения».

В МВД отметили, что задержанный выращивал на своем участке коноплю, из которой изготавливал марихуану, которую впоследствии фасовал на разовые дозы. Расфасованные по полимерным сверткам наркотики он прятал в тайники на территории лесных массивов Севастополя.

«Фотографии и географические координаты мест расположения закладок злоумышленник размещал в теневом сегменте сети интернет для сбыта изготовленных наркотиков, – добавили в МВД. – Полицейские пресекли противоправную деятельность подозреваемого и задержали его с поличным. В автомобиле, который наркосбытчик арендовал для транспортировки запрещенного груза, оперативники обнаружили и изъяли 40 полимерных свертков с марихуаной, еще 10 закладок были изъяты из оборудованных им тайников».

В ходе обыска дома у мужчины полицейские нашли и изъяли марихуану и амфетамин, а также упаковочные материалы и электронные весы. В своем телефоне мужчина хранил фотографии оборудованных тайников.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков и части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. Ему грозит наказание в виде 20 лет колонии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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