Российские военные уничтожили в Черном море «вражеский» корабль

фото © Википедия

Экипажи истребителей и бомбардировщиков совместно с расчетами ракетно-артиллерийского соединения ЧФ потренировались в уничтожении в акватории Черного моря корабля противника с диверсантами на борту.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Для выполнения учебных задач в воздух подняли дежурную группу самолетов: четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и два фронтовых бомбардировщика Су-24М из состава Морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Одновременно дислоцированные в Крыму расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» совершили марш в позиционный район для подготовки орудий к бою.

Роль морской учебной цели – корабля противника – сыграл сторожевик «Ладный», по замыслу учений обнаруженный в акватории Черного моря.

«На первом этапе экипажи истребителей и бомбардировщиков отработали заход на боевой курс с нанесением учебных ракетных и бомбовых ударов по надводной цели», – рассказали в ведомстве.

После этого корабль противника был взят на сопровождение расчетами РК «Бастион», которые нанесли ракетные удары по цели методом электронных пусков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

ВС России «сбили» нарушившие воздушное пространство над Крымом самолеты. В ходе прошедших в Крыму военных учений системы ПВО С-400 «Триумф» «уничтожили» самолеты условного противника, нарушившие воздушное пространство над полуостровом.

Военные развернули автономный полевой лагерь в Крыму. Автономный полевой лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения АПЛ-500 для проведения учений в зимний период развернули на полигоне в Крыму.

Украина закупила 60 квадрокоптеров для наблюдения за Крымом. Госпогранслужба Украины закупила 60 квадрокоптеров для наблюдения за границей.

Натовские самолеты прилетели к Крыму со своим заправщиком. Истребители Су-27 Южного военного округа сопроводили самолет-заправщик и два истребителя Франции, а также два самолета-разведчика США над Черным морем.