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Власть

Российские военные уничтожили в Черном море «вражеский» корабль

18:17 четверг, 16 декабря 2021
Российские военные уничтожили в Черном море «вражеский» корабль

фото © Википедия

Экипажи истребителей и бомбардировщиков совместно с расчетами ракетно-артиллерийского соединения ЧФ потренировались в уничтожении в акватории Черного моря корабля противника с диверсантами на борту.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Для выполнения учебных задач в воздух подняли дежурную группу самолетов: четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и два фронтовых бомбардировщика Су-24М из состава Морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Одновременно дислоцированные в Крыму расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» совершили марш в позиционный район для подготовки орудий к бою.

Роль морской учебной цели – корабля противника – сыграл сторожевик «Ладный», по замыслу учений обнаруженный в акватории Черного моря.

«На первом этапе экипажи истребителей и бомбардировщиков отработали заход на боевой курс с нанесением учебных ракетных и бомбовых ударов по надводной цели», – рассказали в ведомстве.

После этого корабль противника был взят на сопровождение расчетами РК «Бастион», которые нанесли ракетные удары по цели методом электронных пусков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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