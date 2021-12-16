Российские силовики учатся искать взрывчатку на Крымском мосту

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Росгвардия и ведомственная охрана минтранса России провели на Крымском мосту тренировку по поиску взрывчатых веществ у пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба краснодарского филиала управления ведомственной охраны минтранса России.

«В ходе тренировок отрабатывались практические действия по обнаружению (взрывоопасных) предметов на имеющемся диагностическом оборудовании», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что у операторов технических средств охраны подразделений ведомственной охраны была возможность лично поработать с взрывоопасными предметами: гранатами и минами, натуральными образцами гексогена и тротила, муляжами бытовых приборов, снаряженных взрывчаткой.

«Подобные занятия проводятся периодически во всех подразделениях, учитывая сменяемость операторов технических средств охраны. Мы благодарны специалистам Федеральной службы войск национальной гвардии России, взаимодействие с которыми многократно повышает безопасность транспортной инфраструктуры Краснодарского края и Республики Крым», – отметил директор филиала Вячеслав Бурый.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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