Власть
Российские силовики учатся искать взрывчатку на Крымском мосту
фото © Новости Крыма
Росгвардия и ведомственная охрана минтранса России провели на Крымском мосту тренировку по поиску взрывчатых веществ у пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба краснодарского филиала управления ведомственной охраны минтранса России.
«В ходе тренировок отрабатывались практические действия по обнаружению (взрывоопасных) предметов на имеющемся диагностическом оборудовании», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что у операторов технических средств охраны подразделений ведомственной охраны была возможность лично поработать с взрывоопасными предметами: гранатами и минами, натуральными образцами гексогена и тротила, муляжами бытовых приборов, снаряженных взрывчаткой.
«Подобные занятия проводятся периодически во всех подразделениях, учитывая сменяемость операторов технических средств охраны. Мы благодарны специалистам Федеральной службы войск национальной гвардии России, взаимодействие с которыми многократно повышает безопасность транспортной инфраструктуры Краснодарского края и Республики Крым», – отметил директор филиала Вячеслав Бурый.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В симферопольском СИЗО в гипсе у сидельца нашли iPhone. Как выяснилось, обвиняемый 1987 года рождения, содержащийся в СИЗО-1, выезжал на заседание суда.
В Крыму судья попал в аварию и устроил скандал с сотрудниками ДПС. Судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич попал в ДТП в Ялте и угрожал правоохранителям.
Власти нашли в Крыму свыше 700 кг «опасного» мяса. В Крыму и Севастополе в ноябре текущего года обнаружен 751 килограмм опасной продукции, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Крымчанин получил условный срок за экстремизм. Феодосийский городской суд признал мужчину виновным в распространении экстремистских материалов в интернете и назначил ему условное наказание.
В Крымском университете выбрали самую красивую студентку фото
В Крымском федеральном университете подвели итоги ежегодного конкурса красоты «Мисс КФУ – 2021».
Внимание, штормовое: на Крым надвигается снежная буря
Очень сильные дожди с мокрым снегом и порывистым ветром прогнозируются в Крыму в пятницу и в ночь на субботу, объявлено штормовое предупреждение.
В Крыму чуть не сгорел санаторий минобороны России видео
В Партените произошел пожар в здании санатория «Крым», находящегося в ведении министерства обороны России.
В Крыму насмерть сбили водителя, выбравшегося из разбитого авто
Легковушка сбила водителя автомобиля, попавшего в аварию в Симферопольском районе.
14 декабря
Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона»
На полуострове еще не выявляли случаев заболевания новым штаммом коронавируса, но все необходимое для борьбы с ним якобы уже есть.