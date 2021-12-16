Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае выполнена только на 30 процентов

Работы по реставрации и реконструкции объектов Ханского дворца в Бахчисарае выполнены на 30%.

Об этом журналистам сообщил директор заказчика – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев.

«Работы выполнены на 30% от общего объема. Освоено порядка 400 млн рублей», – отметил он.

В частности, работы полностью завершены на 3 из 16 объектов. Полностью реконструированы гробницы «Дюрбе Диляра-Бикеч», «Северное Дюрбе» и «Южное Дюрбе». Еще на восьми объектах продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Это графский (светский) корпус, ханская кухня, конюшенный корпус, библиотечный корпус, соколиная башня, набережная с тремя мостами, надгробная ротонда, бани Сары Гюзель.

В следующем году запланировано заключение контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ по объектам «Сады и парковые сооружения», «Ханская мечеть (второй этап)», «Екатерининская миля», «Главный корпус» и «Гарем».

Также заключены контракты на разработку научно-проектной документации по двум объектам: «Главный корпус» и «Гарем».

Самый сложный для реставраторов объект – главный корпус дворца. Работы там еще не начались. «Там очень много живописи, которую нужно будет реставрировать. Под ней на стенах есть еще более ранняя живопись. Под руководством министерства культуры России определили, какую живопись мы оставляем, какую будем консервировать. Очень тяжелый объект, потому что все конструкции этого здания находятся в очень плохом состоянии. Живопись нельзя снимать со стен, а нам нужно поменять конструкции внутри. Технически проектом предусмотрено инъектирование стен. Эти технологии очень долгие и тяжелые», – добавил Алымчев.

После завершения реставрации комплекс приобретет не менее 1,5 тыс кв. метров дополнительных выставочных площадей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что окончание реставрационных работ в Ханском дворце намечено на конец 2023 года.

Сообщалось, что на разработку документации по сохранению Ханского дворца – его садов и парковых сооружений (XVI-XVIII века) – и благоустройство в границах самого дворца будет потрачено порядка 25 млн рублей.

Противоаварийные и реставрационные работы на 14 объектах историко-культурного и археологического музея-заповедника «Ханский дворец» в Бахчисарае планировалось завершить к концу 2022 года. В федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя на эти цели предусматривалось направить 2 млрд рублей.

Первый этап противоаварийных и реставрационных работ был завершен осенью 2018 года.

Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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