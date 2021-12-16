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Происшествия

Пьяный водитель устроил гонки с полицией по Севастополю: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего любителя выпить за рулем, который будучи уже лишенным водительских прав вновь колесил в нетрезвом виде по Севастополю.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Задержать водителя автомобиля Kia Rio, который создавал на дороге аварийные ситуации, сотрудникам ДПС помогли неравнодушные горожане. Именно они обратились в дорожную полицию.

«Автоинспекторы оперативно разыскали указанное транспортное средство, но требования полиции об остановке водитель игнорировал и попытался скрыться. Ему это не удалось, и после его задержания догадки неравнодушных севастопольцев подтвердились – автолюбитель был пьян. Оказалось, что 22-летний нарушитель по решению суда уже лишен права управления на полтора года с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

За повторную езду в нетрезвом виде в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо же лишение свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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