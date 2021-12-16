Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 16 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 98 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 99 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 99 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 13, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 23, на Кипре - 20, в Одессе - 8, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Буря обрушится на Крым: объявлено штормовое. Дождь и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 декабря.

Крыму предрекли теплые зимы перед «ледниковым» периодом. Пока в некоторых регионах России свирепствуют холода, в Крыму ждать сильных морозов и обильных осадков не приходится. Температура воздуха на полуострове в ближайшие месяцы будет выше климатической нормы.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 декабря.