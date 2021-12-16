Неподконтрольный Донбасс обеспечит Крым пшеницей

Регионы подписали контракт о регулярных поставках зерна.

Из неподконтрольных Украине территорий Донбасса в Крым будут поставлять пшеницу.

Соответствующий контракт между регионами уже подписан, сообщил «Интерфаксу» член интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Ярослав Тибекин.

Концерн «Аграрный Донбасс» и ПАО «Луганск-Нива» будут поставлять АО «Крымхлеб» по две тысячи тонн зерна ежемесячно.

Ранее сообщалось о том, что крымчанин нашел в хлебе, произведенном предприятием «Крымхлеб», фрагмент патрубка или шланга. Посторонний предмет был обнаружен в изделии, относящемся к премиальной продукции комбината.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Грызуны продолжают уничтожать урожай в Крыму. В Крыму земли для сельского хозяйства продолжают обрабатывать от мышевидных грызунов, сообщили в Россельхознадзоре.

Цены на огурцы в Крыму взлетели вверх. По итогам еженедельного мониторинга в республике зафиксировали рост цен на свежие огурцы — 17,72 %, на капусту белокочанную — 4,14 %.

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