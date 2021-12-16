Власть
Неподконтрольный Донбасс обеспечит Крым пшеницей
Регионы подписали контракт о регулярных поставках зерна.
Из неподконтрольных Украине территорий Донбасса в Крым будут поставлять пшеницу.
Соответствующий контракт между регионами уже подписан, сообщил «Интерфаксу» член интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Ярослав Тибекин.
Концерн «Аграрный Донбасс» и ПАО «Луганск-Нива» будут поставлять АО «Крымхлеб» по две тысячи тонн зерна ежемесячно.
Ранее сообщалось о том, что крымчанин нашел в хлебе, произведенном предприятием «Крымхлеб», фрагмент патрубка или шланга. Посторонний предмет был обнаружен в изделии, относящемся к премиальной продукции комбината.
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