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Власть

Неподконтрольный Донбасс обеспечит Крым пшеницей

08:04 четверг, 16 декабря 2021

Регионы подписали контракт о регулярных поставках зерна.

Из неподконтрольных Украине территорий Донбасса в Крым будут поставлять пшеницу.

Соответствующий контракт между регионами уже подписан, сообщил «Интерфаксу» член интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Ярослав Тибекин.

Концерн «Аграрный Донбасс» и ПАО «Луганск-Нива» будут поставлять АО «Крымхлеб» по две тысячи тонн зерна ежемесячно.

Ранее сообщалось о том, что крымчанин нашел в хлебе, произведенном предприятием «Крымхлеб», фрагмент патрубка или шланга. Посторонний предмет был обнаружен в изделии, относящемся к премиальной продукции комбината.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

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