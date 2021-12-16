Происшествия
На Крымском мосту произошел пожар
Грузовой автомобиль сгорел ночью на Крымском мосту.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения «Упродор «Тамань». Инцидент произошел накануне вечером возле поста ДПС по направлению к Тамани.
Из-за пожара движение по автодороге временно осуществлялось по одной полосе. К ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники дорожной полиции и эксплуатирующей организации.
«В 22:50 на трассе А 290 Новороссийск – Керчь было открыто движение автотранспорта. Продолжительность действия ограничения составила 35 минут», - проинформировали в ведомстве.
Информации о пострадавших не поступало.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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