Крымчане жалуются: новогодние елки из России не пахнут хвоей

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Люди уверяют, что завозимые из России сосны имеют не такой выраженный аромат, как у крымских деревьев.

Журналисты пообщались с жительницей Симферополя, которая купила себе живую новогоднюю ель. Женщина уверяет, что запах хвои у дерева крайне слабо выражен.

«Чтобы почувствовать, как дерево пахнет, его буквально вплотную нужно обнюхивать – только тогда хоть что-то ощущается. А так вообще никакого запаха. Это, конечно, не радует, ведь аромат хвои в доме создает особое настроение, что ли. Может быть деревья чем-то обрабатывают, чтобы они быстрее росли, не знаю», - сказала жительница крымской столицы Наталья.

Кроме того, граждане в сообществе «Черный список Симферополь» жалуются, что покупаемые ими новогодние елки имеют слабо выраженный запах хвои - «не такой как раньше».

«Люди, может кто-то подсказать, почему елки перестали пахнуть как раньше? Только у нас такая проблема или другие тоже столкнулись? Это только для Симферополя характерно или для других тоже?» - написал автор публикации в сообществе.

«Он (автор) прав. Последние годы нет запаха свежей сосны. Просто нет никакого», - прокомментировала Евгения Петрова.

«Крымская сосна пахнет, привозные - нет», - написал Евгений Пихтулов. «Да, только крымскую уже несколько лет не продают», - ответил на комментарий Евгений Первухин.

«Так и зеленых нет... одна желтизна», - отметил Алексей Колесник.

«Из Краснодарского края которые привозят, они так не пахнут, как крымские сосны», - написал Костя Байдак.

«Может у автора ковид?» - предположил Игорь Осиченко.

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