Общество
Какой сегодня праздник 16 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 16 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти святого пророка Софонии
Пророк Софония был современником пророка Иеремии и пророчицы Олдамы. Он происходил из знатного рода.
Некоторое время Софония жил в царском дворце, где проповедовал покаяние и помогал царю Иосии истреблять идолопоклонство.
Никаких других сведений о личности, жизни и деятельности пророка Софонии в исторической и современной пророческой письменности Ветхого Завета, к сожалению, не сохранилось.
Святой пророчествовал о бедствиях, которые Бог пошлет на жителей Иудеи, а также на народы, населяющие пограничные территории.
День независимости Казахстана
День государственной независимости Республики Казахстан — главный национальный праздник, который ежегодно отмечается в стране 16 декабря. В честь праздника этот день в Республике является нерабочим и следующий день — 17 декабря — тоже.
16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла закон о независимости.
В день праздника по всей стране проходят массовые гуляния. В преддверии праздника также награждают выдающихся деятелей культуры и искусства, спорта, политики и других сфер. Проводятся «праздничные амнистии».
Во всех городах, селах проводятся праздничные концерты, вечером небо озаряется фейерверками и салютами.
Иван Молчальник
Народный праздник «Иван Молчальник» отмечается 16 декабря (по старому стилю – 3 декабря). Верующие православной церкви в этот день чтут память святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского. Прозвище «Молчальник» он получил за безмолвие, которое хранил более 40 лет. Другие названия праздника: «Иван безмолвный», «Безмолвник».
Также сегодня, 16 декабря, отмечают такие праздники:
- День работников МЧС Азербайджана
- День лохматых
- День покорения вершин
- День мировой немоты и тишины
- День еды покрытой шоколадом (National Chocolate Covered Anything Day) в США
- «Бостонское чаепитие» (Boston Tea Party) в США
- День спорта в Таиланде
- Фестиваль «Лас-Посадас» (Las Posadas) в Мексике, Гватемале, на Кубе
- День примирения в ЮАР
- День победы в Бангладеше
- День исследований в Иране
- Национальный день Бахрейна
- День сионизма (Zionism Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Феодул, Федор, Савва, Гавриил, Неофит, Селевкий, Мамант, Ангел, Гликерия, Аделаида, Алиса, Варисий, Софоний (Софон, Софония).
Что происходило 16 декабря в прошлые годы
1637 - Бой повстанцев под руководством Павла Бута (Павлюка) под Кумейками с польской армией.
1773 - «Бостонское чаепитие»жители города Бостон захватили и выбросили в море большое количество чая, в знак протеста против таможенной политики Великобритании. Действия, которые Великобритание применила в ответ, стали одним из причин американской войны за независимость .
1899 - основан футбольный клуб «Милан», который в настоящее время является одним из самых титулованных клубов мира.
1966 - публикация «Цитат Мао Цзэдуна» в Пекине. В годы китайской культурной революции негласным распоряжением было, чтобы каждый китайский гражданин имел экземпляр «Цитата». Хунвейбины могли потребовать от любого подозрительного лица предъявить цитатник или привести на память отрывок оттуда; невыполненное требование могло привести к избиению.
1991 - Провозглашение независимости Казахстана.
1997 - 685 детей с приступами эпилепсии доставлено в больницы Японии после просмотра 38-й серии мультфильма про покемонов. Эта серия «покемонов» больше не демонстрировалась ни в одной стране.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 декабря. Какие праздники будут завтра?
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