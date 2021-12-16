Губернатор Севастополя возмутился количеством дач и садов в городе

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Михаил Развожаев высказался относительно масштабов площади под садово-дачной застройкой в центральной части города, назвав такое положение дел мешающим развитию Севастополя.

Об этом он заявил на заседании градостроительного совета.

Как выяснилось в ходе заседания, площадь под дачами и садами – свыше трех тысяч гектаров – составляет сегодня более 20% от общей площади центральной части Севастополя и почти 70% от площади всей существующей здесь жилой застройки.

В то время как на участки под многоквартирной застройкой приходится в три раза меньшие земельные ресурсы. По мнению губернатора, это не самая лучшая ситуация с точки зрения перспективного развития города.

«То, что у нас урбанизированная черта города – 20,5% центральной части – это садово-дачная застройка… <…> Хотя понятно, что это, по сути, в большей степени ИЖС, которое находится на территории многочисленных СНТ: 475 товариществ зарегистрировано. И вот этот статус мешает нам правильно посмотреть на развитие города с точки зрения социальной инфраструктуры, транспортной и так далее», – сказал губернатор.

Он также отметил, что в Севастополе «потенциал интенсивного развития закончен» и осуществлять точечную застройку в городе уже практически негде, так как это порождает социальный конфликт и наносит ущерб сложившейся инфраструктуре – как социальной, так и транспортной.

При этом развитие региону необходимо, и оно будет осуществляться благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ).

На градостроительном совете были рассмотрены семь участков под застройку доступным жильем – многоквартирными домами – и объектами социальной инфраструктуры. Но утверждены были только шесть. В список попали четыре участка на землях бывшего совхоза «Севастопольский»: два – в районе Сапун-горы (около 200 га) и еще два – в районе 6-го и 7-го километра Балаклавского шоссе (чуть более 150 га). А также 150 гектаров в Молочной балке и более 260 га – на Северной стороне, на землях бывшего совхоза им. Софьи Перовской. Следует отметить, что на последнем, согласно эскизу застройки, планируют построить не только жилые дома и необходимую инфраструктуру, но и объекты так называемого правительственного квартала.

О необходимости перенести комплекс административных зданий из исторического центра, чтобы его разгрузить, неоднократно говорилось ранее. Из-за сложности и дороговизны в перечень перспективных районов для застройки не вошел участок в районе вокзалов – на Красной горке, единственный, находящийся в собственности города.

Всего, по словам проектировщиков, в Севастополе выявлено около 1200 гектаров земель, где можно осуществлять строительство в рамках КРТ.

Это свободные от застройки территории, заброшенные виноградники, а также промышленные территории, на которых возможна реновация.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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