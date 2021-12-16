Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма решили, что готовы к приходу «омикрона» ● Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды ● В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID ● В Севастополе студентов за прививки от COVID-19 поощряют деньгами ● Эпидситуация в вузах Крыма и Севастополя: сколько заболевших и привитых
Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса
фото © rbc.ru
Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 15 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 780 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 924 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 309 человек, выздоровевших за весь период – 115 121.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды. Раньше для неофициально переболевших документ о перенесенном COVID-19 был недоступен.
Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека. Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.
В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID. В республике были сбои с поставками лекарств для больных ковидом, которые были направлены на амбулаторное лечение.
В Севастополе студентов за прививки от COVID-19 поощряют деньгами. Севастопольский государственный университет финансово поощряет студентов, прошедших вакцинацию от COVID-19.
Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса
Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.
Коронавирус в Крыму
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