Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

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Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 15 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 780 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 924 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 309 человек, выздоровевших за весь период – 115 121.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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