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Коронавирус в Крыму

Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

08:57 четверг, 16 декабря 2021
Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

фото © rbc.ru

Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 15 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 780 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 924 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 309 человек, выздоровевших за весь период – 115 121.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антитела помогут крымчанам без диагноза получить QR-коды. Раньше для неофициально переболевших документ о перенесенном COVID-19 был недоступен.

Жуткая стабильность: в Крыму от ковида за сутки умерло 24 человека. Количество новых заражений - 215, количество умерших - 24.

В Крыму были сбои в поставках лекарств от COVID. В республике были сбои с поставками лекарств для больных ковидом, которые были направлены на амбулаторное лечение.

В Севастополе студентов за прививки от COVID-19 поощряют деньгами. Севастопольский государственный университет финансово поощряет студентов, прошедших вакцинацию от COVID-19.

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Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

Два десятка крымчан умерли за сутки от коронавируса

Новых случаев - 203, количество умерших за сутки - 23.

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