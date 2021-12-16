Аксенов назначил нового министра культуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Татьяну Манежину министром культуры республики.

Об этом сказано в соответствующем указе.

«Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым –министра культуры Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – сказано в тексте указа.

Манежина работает в минкульте с ноября 2011 года. Занимала должность заместителя министра, а в январе 2017 года ее назначили первым заместителем министра культуры республики. О ее назначении на должность главы ведомства Аксенов сообщил 7 декабря.

Экс-министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую сотрудники правоохранительных органов задержали 18 ноября. Она обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе. Суд в Москве по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО на два месяца.

Новосельская возглавляла министерство с 2014 года. 22 ноября Аксенов сообщил, что подписал указ об увольнении Новосельской по утрате доверия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Инстаграм заблокировал администрацию Симферополя. Официальную страницу администрации Симферополя заблокировали в соцсети «Instagram».

Главу Сакского горсовета отправили в отставку. Председатель Сакского городского совета Елена Минакова ушла в отставку, досрочное прекращение ее полномочий депутаты согласовали на внеочередной сессии горсовета.

Администрация Симферополя похвасталась котом-чиновником. Первый замглавы администрации Симферополя Максим Балахонов показал сотрудника-кота, который выполняет функции охранника, а иногда помогает чиновникам подписывать документы.

В Крыму не исключают новых отставок чиновников до конца года. Новые отставки чиновников могут вскоре произойти в Крыму - это будет зависеть от результатов работы управленцев по итогам года.